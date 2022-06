Tod durch Giftspritze Kindermörder in Arizona hingerichtet Von afp , joh 09.06.2022 - 07:43 Uhr Lesedauer: 1 Min. Frank Atwood: Er tötete vor 38 Jahren ein kleines MÀdchen. (Quelle: Arizona Department of Corrections)

Vor fast 40 Jahren wurde ein achtjĂ€hriges MĂ€dchen in Arizona getötet. Nun ist ihr Mörder hingerichtet worden. Er hatte sie entfĂŒhrt und ihre Leiche in der WĂŒste abgelegt.

Im US-Bundesstaat Arizona ist ein wegen Mordes verurteilter 66-JĂ€hriger hingerichtet worden. Frank Atwood starb am Mittwoch um 10.16 Uhr (Ortszeit) in einem GefĂ€ngnis in der Stadt Florence durch eine Giftspritze, teilte Staatsanwalt Mark Brnovich mit. Es handelte sich um die zweite Hinrichtung in Arizona im zurĂŒckliegenden Monat.

Atwood war 1987 wegen der Tat im Jahr 1984 verurteilt worden. Vicki Lynne Hoskinson war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als Atwood sie entfĂŒhrte. Er tötete das Kind und ließ es in der WĂŒste liegen. Die Leiche wurde erst sieben Monate spĂ€ter gefunden. "Ein unschuldiges Kind, dem auf brutale Weise das Leben genommen wurde, und eine Familie, die jahrzehntelang leiden musste, werden die Menschen in Arizona niemals vergessen", hieß es in einer ErklĂ€rung. Atwood war schon zuvor wegen Taten gegen zwei MinderjĂ€hrige polizeibekannt.