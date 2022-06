Mann eröffnet Feuer in US-Fabrik – drei Tote

Immer wieder Schießereien in den USA

Bei Schießereien in drei amerikanischen StĂ€dten sind alleine am vergangenen Wochenende neun Menschen getötet und zwei Dutzend weitere verwundet worden. Unbekannte schossen in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in einem Ausgehviertel der US-Großstadt Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania in die Menge und töteten dabei drei Menschen, elf weitere erlitten Schusswunden, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten waren zwischen 17 und 69 Jahren alt.

Die USA wurden in den vergangenen Wochen von mehreren tödlichen Schusswaffenangriffen erschĂŒttert. Unter anderem tötete ein 18-JĂ€hriger 21 Menschen in einer Grundschule in Texas – die Opfer waren ĂŒberwiegend Kinder. Mehr dazu lesen Sie hier. In den Sommermonaten steigt die Zahl der Schusswaffenangriffe in den USA fĂŒr gewöhnlich an.