Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung nicht berichten. Aber was die Studie klar benennt und was sich mit meinem Austausch mit anderen Betroffenen deckt: Die Bistumsleitung hat weggeguckt. Es wurden eher die TĂ€ter und die Institution Kirche geschĂŒtzt als die Betroffenen.

Sara Wiese kommt aus Recklinghausen. Sie ist SozialpĂ€dagogin und Betroffene von sexualisierter Gewalt im Bistum MĂŒnster, in ihrer Ursprungsfamilie und in anderen ZusammenhĂ€ngen. Die 39-JĂ€hrige nahm selbst an der Studie teil und engagiert sich in einer Betroffenen-Initiative.

In meiner jĂŒngsten Kindheit und ĂŒber die Jugend hinaus habe ich sexualisierte Gewalt auch außerhalb der Kirche erfahren. Ich engagiere mich schon seit einigen Jahren in der Betroffenenarbeit, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche. Vertuschung und höhere Zahlen als gedacht sind bei sexualisierter Gewalt Gang und GĂ€be – das ist aber in der nicht-kirchlichen Gesellschaft nicht anders als in der Kirche.

GrundsĂ€tzlich ist es kein kirchenspezifisches Problem, nein. Aber es kam bei vielen Betroffenen dazu, dass die Taten mit Gott legalisiert wurden, also mit der BegrĂŒndung: Gott will das so. Priester oder Bischöfe wurden von vielen als heilige MĂ€nner gesehen, und ein heiliger Mann tut so etwas nicht. Dadurch wurden solche Gewalttaten einfacher möglich als in anderen Institutionen.