Eine Touristin aus den Niederlanden ist in Kolumbien ums Leben gekommen. Als MĂ€nner auf einen DrogenhĂ€ndler schossen, trafen Kugeln die Frau, die in einem Restaurant saß.

Bei einem tödlichen Angriff auf einen DrogenhĂ€ndler in Kolumbien ist auch eine niederlĂ€ndische Touristin ums Leben gekommen. Die Frau habe in einem Restaurant in der Stadt Leticia in der NĂ€he des brasilianischen DrogenhĂ€ndlers Celso Caldas de Lima gesessen, als dieser von zwei MĂ€nnern erschossen worden sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Vorfall sei die NiederlĂ€nderin durch SchĂŒsse verletzt worden und spĂ€ter im Krankenhaus gestorben.