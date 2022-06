Bombendrohung? Schule nach "verdächtiger Mitteilung" evakuiert

Aktualisiert am 20.06.2022 - 15:40 Uhr

Nach einer "verd├Ąchtigen Mitteilung": In Oberbayern hat die Polizei eine Schule ger├Ąumt. Ausl├Âser war wohl eine Bombendrohung.

Am Montagmorgen ist eine Schule in Ebersdorf bei Coburg evakuiert worden. Die Polizei habe das Geb├Ąude anschlie├čend mit Sprengstoffsp├╝rhunden durchsucht, berichtete der Fernsehsender "RTL" mit Verweis auf Polizeiangaben. Eine Bombendrohung habe demnach zu der R├Ąumung gef├╝hrt. Der mutma├čliche T├Ąter sei festgenommen worden.

Zuvor hatte die Polizei Oberfranken ├╝ber den Einsatz in der bayerischen Gemeinde informiert. "Gerade l├Ąuft ein gr├Â├čerer Einsatz an einer Schule in Ebersdorf bei Coburg", schrieb die Beh├Ârde auf Twitter. "Nach einer verd├Ąchtigen Mitteilung wurden alle Personen aus der Schule evakuiert", hie├č es weiter. Das Areal sei abgesperrt worden.