Kiel: 31-Jähriger auf offener Straße erschossen – Täter flüchtig

In Kiel ist am Montagabend ein 31-Jähriger auf offener Straße erschossen worden. Ein Verdächtiger habe bei der Tat im Stadtteil Gaarden mehrfach auf den Mann gefeuert und ihn dadurch getötet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt am Dienstag mit. Nach dem Täter wurde demnach gefahndet.