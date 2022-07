FBI setzt deutsche "Krypto-Queen" Ruja Ignatova auf Top-Liste

Die US-Bundespolizei FBI hat die deutsch-bulgarische mutma├čliche Krypto-Betr├╝gerin Ruja Ignatova auf ihre Liste der zehn meistgesuchten Fl├╝chtigen gesetzt. Das FBI setzte am Donnerstag ein Kopfgeld in H├Âhe von 100.000 Dollar (rund 95.000 Euro) auf die 42-J├Ąhrige mit dem Spitznamen "Krypto-Queen" aus. Die Polizeibeh├Ârde warnte, die Erfinderin der betr├╝gerischen Kryptow├Ąhrung OneCoin habe vermutlich bewaffnete Bewacher oder Komplizen.

Millionen von Anlegern kauften OneCoin

Der in Bulgarien geborenen Frau mit deutscher Staatsb├╝rgerschaft wird zur Last gelegt, Investoren in der ganzen Welt veranlasst zu haben, in die tats├Ąchlich wertlose W├Ąhrung zu investieren. US-Gerichtsdokumenten zufolge soll sie durch den Kryptobetrug mindestens 3,4 Milliarden Dollar erbeutet haben, wom├Âglich sogar mehr als vier Milliarden Dollar. Betroffen waren Millionen von Anlegern.