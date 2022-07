Uvalde-Massaker: Polizeichef tritt als Stadtrat zurück

Der Sender ABC berichtete am Samstag, dass das RĂŒcktrittsschreiben bei der Stadt eingegangen sei. Dem Sender lag der Brief eigenen Angaben nach vor. Zuvor war der A. in seiner Funktion als Polizeichef des Schulbezirks beurlaubt worden. Er war am 7. Mai in den Stadtrat gewĂ€hlt worden und wurde am 31. Mai, eine Woche nach den dramatischen Ereignissen in der Schule, hinter verschlossenen TĂŒren eingeschworen, berichtet der US-Sender NPR.