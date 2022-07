Schweiz: Mann frisiert E-Scooter auf 120 km/h

Aktualisiert am 14.07.2022 - 11:03 Uhr

Aktualisiert am 14.07.2022 - 11:03 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Weil die Beleuchtung eines E-Tretrollers nicht stimmte, hielt die Schweizer Polizei einen 23-JĂ€hrigen an. Sie entdeckten dann ein viel grĂ¶ĂŸeres Problem.

Die Schweizer Polizei hat einen elektrischen Tretroller oder E-Scooter aus dem Verkehr gezogen, der bis auf Autobahn-Geschwindigkeit beschleunigen kann. Das Zweirad war auf eine Geschwindigkeit von 120 Kilometern in der Stunde (km/h) hochfrisiert worden, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte. Erlaubt sind E-Scooter nur bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h. Möglich machte das ein eingebauter Motor mit 4.000 Watt-Leistung. Zugelassen sind 500 Watt. Der 23-JÀhrige Fahrer wurde in Brig-Glis im Rhonetal gestoppt und angezeigt.