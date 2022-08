Tragischer Unfall: Dreijähriges Kind ertrinkt beim Entenfüttern

Tragischer Unfall in Mühlhausen: Am Fluss neben einem Spielplatz ist ein Mädchen tödlich verunglückt.

Bei einem Ausflug zum Entenfüttern ist ein drei Jahre altes Kind in Mühlhausen in Thüringen ertrunken. Das Kind sei zusammen mit mehreren anderen Kindern und Erwachsenen am Montagabend im Bereich eines Spielplatzes an der Unstrut beim Entenfüttern gewesen, teilte die Polizei in Nordhausen am Dienstag mit. Kurz darauf sei die Abwesenheit des Kinds bemerkt und die Polizei zu Hilfe gerufen worden.