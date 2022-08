Neuer Weltrekord: US-Amerikanerin hat die längsten Fingernägel der Welt

13,06 Meter: So lang sind Diana Armstrongs Fingernägel insgesamt. Die US-Amerikanerin bricht damit den Weltrekord, wie es in einer Mitteilung von "Guiness World Records" heißt. Ihr längster Fingernagel wächst am rechten Daumen und ist 138,94 Zentimeter lang. Am kürzesten ist der Nagel des linken kleinen Fingers mit 109,20 Zentimetern.