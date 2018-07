Höhlendrama in Thailand

"Sie sollen sich beeilen"

09.07.2018, 13:38 Uhr | pdi, t-online.de

In Thailand sind die Taucher wieder auf dem Weg in die Höhle. Noch immer harrt die Jugend-Fußballmannschaft in Nässe und Dunkelheit aus. Ob heute alle den Weg nach draußen schaffen?

Im Höhlendrama von Thailand hat nach dem ersten Erfolg ein neuer Rettungsversuch begonnen. Im Norden des Landes machte sich am Montag wieder ein internationales Team von Spezialtauchern auf den Weg, um die seit 16 Tagen eingeschlossenen acht Jungen und ihren Trainer herauszuholen. Retter sollen dabei schon mindestens einen weiteren Jungen aus der Höhle in Thailand geborgen haben. Dies berichtete der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf Helfer. Damit wären fünf der 13 Eingeschlossenen gerettet. Der Einsatz, der als sehr gefährlich gilt, wird mehrere Stunden dauern.

Klassenkameraden der Jungen hoffen derweil auf ein baldiges Wiedersehen mit ihren Freunden. "Wir werden gemeinsam gegrilltes Schweinefleisch essen", sagte Pansa Sompienjai (15). Er freue sich darauf, wieder mit seinen Freunden Fußball zu spielen. "Sie sollen sich außerdem beeilen, denn wir haben sehr viele Hausaufgaben", fügte er hinzu.

"Es war superdunkel"

Sechs der vermissten Jungen besuchen die Mae-Sai-Prasitsart-Schule. Ob die vier am Sonntag geretteten Jugendlichen zu ihren Schülern gehören, konnte die Schulverwaltung nicht sagen. Die Behörden gaben bislang keine Namen bekannt.

"Ich freue mich für die Jungen, die gestern rausgekommen sind", sagte der 14 Jahre alte Warangchit Kankaew. Er sei selbst vier Mal in der Höhle gewesen, fügte er hinzu. Dabei sei er weiter vorgedrungen als bis zu jener Felskammer, in der die zwölf Jungen und ihr Trainer seit dem 23. Juni festsaßen. "Es war superdunkel, aber ich hatte keine Angst, weil ich mit vielen Leuten dort war", sagte Warangchit. Die Wege in der Höhle seien sehr verworren. Es sei aufregend gewesen, aber er sei sich nicht sicher, ob er sich noch einmal hineinwagen werde.

Thailand, Mae Sai: Die Jungen einer Fußballmannschaft, die in einer Höhle in Thailand eingeschlossen sind: Vier Jungen wurden am Sonntag bereits von Tauchern gerettet und sind im Krankenhaus zur Behandlung. (Quelle: dpa)



Die Eltern der vier am Sonntag aus der Höhle geretteten Jungen dürfen ihre Kinder vorerst nicht in die Arme schließen: Wegen der Infektionsgefahr für die geschwächten Jungen dürften die Eltern noch keinen körperlichen Kontakt mit ihren Söhnen haben, sagte der Provinzgouverneur von Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, der den Rettungseinsatz für die Jungen-Fußballmannschaft leitet.

Gesundheitszustand "zufriedenstellend"

Die Kinder werden jetzt in einem Krankenhaus der Provinzhauptstadt Chiang Rai behandelt. Sie sollen nach den zwei Wochen in fast kompletter Dunkelheit äußerst vorsichtig wieder ans normale Leben herangeführt werden. Die Trennung sei "eine Weile" lang nötig, "weil wir besorgt wegen Infektionen sind", sagte Narongsak. Die behandelnden Ärzte der Jungen träfen die Entscheidung, ob Angehörige die Jungen diese "aus der Entfernung oder durch Glas" sehen dürften.

Die ersten vier Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren wurden am frühen Sonntagabend nach mehr als zwei Wochen aus der teils überfluteten Höhle in der Provinz Chiang Rai befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben der Behörden zufriedenstellend. Erst neun Tage nach ihrem Verschwinden am 23. Juni waren sie gefunden und mit Lebensmitteln und medizinisch versorgt worden.

Darstellung der Höhle in Thailand, in der die Jugend-Fußballmannschaft gefangen ist. (Quelle: t-online.de)

Jungen bekamen Beruhigungsmittel

Bei der Rettung haben die vier geretteten Jungen für den Tauchgang starke Medikamente bekommen. "Die Jungs standen unter Beruhigungsmitteln, damit sie nicht in Panik gerieten", sagte der dänische Taucher Ivan Karadzic dem dänischen Rundfunk. "Sie waren nicht total betäubt, aber sie reagierten nicht mehr richtig." Karadzic war an der Rettungsaktion am Sonntag beteiligt und half etwa auf halben Weg in der überschwemmten Höhle dabei, Druckluftflaschen auszuwechseln.

"Wir hatten uns alle möglichen Katastrophenszenarien ausgemalt – Ausrüstung, die kaputt geht, und Kinder, die in Panik geraten, ertrinken und wiederbelebt werden müssen", erzählte er der Nachrichtenagentur Ritzau. "Wir waren darauf vorbereitet, doch nichts ist passiert. Alle waren auf ihren Posten und taten genau, was sie sollten."

Die Jungen hätten Taucheranzüge und Masken getragen. "Sie sahen etwas verängstigt aus, aber sie waren nicht in Panik oder so. Und sie lächelten und sagten Danke", berichtete der Taucher.



Thailand, Chiang Rai: Mitglieder des thailändischen Rettungsteams, die in die Höhle hineingehen: Taucher unterbrachen die Rettungsaktion am Sonntagabend zunächst, um Luftvorräte aufzufüllen. (Quelle: dpa)

Neuer Rettungsversuch läuft

Die Rettungsaktion wurde demnach am Montagvormittag um 11 Uhr (Ortszeit) nach mehr als 12 Stunden Unterbrechung fortgesetzt.

Nach Angaben des Missionsleiters ist das Wasser in der teilweise überfluteten Höhle stark abgesunken, auch das Wetter ist gut. Die Rettungsaktion sei daher früher als ursprünglich geplant fortgesetzt worden, so Narongsak. "In ein paar Stunden werden wir gute Nachrichten bekommen", sagte er.

Am Sonntag wurde der Einsatz zunächst unterbrochen, um die Atemluftvorräte entlang der fast vier Kilometer langen Strecke zu erneuern. Zudem sollten die Taucher die Möglichkeit bekommen, neue Kraft zu schöpfen. Am Eingang der Höhle warteten die Familien auf Nachrichten.

Das Jugend-Fußballteam sitzt mehr als vier Kilometer tief in der Höhle fest. (Quelle: t-online.de)

Die Zeit drängt

Möglicherweise wird die Aktion aber bis Mitte der Woche dauern. Weil in Südostasien gerade Monsun-Saison ist und neue schwere Regenfälle drohen, ist sie auch ein Kampf gegen die Zeit. Die Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non liegt ganz im Norden Thailands an der Grenze zu Myanmar. In der Regenzeit gilt es als großer Leichtsinn, sie zu betreten.

Die Rettung des Fußballteams namens "Wildschweine" ist sehr gefährlich. An manchen Stellen ist der Weg hinaus so eng, dass die Taucher ihre Atemluft-Flaschen abschnallen müssen. Darüber hinaus kann man im Wasser kaum sehen. Bei der Vorbereitung der Mission war am Freitag ein erfahrener thailändischer Taucher ertrunken. Jetzt nehmen jeweils zwei Retter die Jungen, von denen kein einziger richtig tauchen kann, ins Schlepptau. Alle sind mit Taucherbrillen ausgerüstet und werden von den Männern mit Luft versorgt.

Die Rettungsaktion in der thailändischen Höhle ist auch für die Taucher gefährlich. (Quelle: t-online.de)



Insgesamt sind etwa 90 Taucher im Einsatz. Das Kernteam besteht aus 18 Spezialtauchern, davon der größte Teil aus dem Ausland, aus Ländern wie Australien und Großbritannien. Die australische Außenministerin Julie Bishop äußerte am Montag die Erwartung, dass die Jungen und ihr Betreuer wie am Sonntag in Vierer-Gruppen aus der Höhle gebracht würden. Dies würde bedeuten, dass sich die Aktion noch länger hinziehen könnte.

Die Retter hatten sich nach langen Vorbereitungen erst am Sonntagmorgen endgültig zu dem Einsatz entschlossen. Das Drama dauert seit dem 23. Juni, als die Gruppe in der Höhle von Wassermassen überrascht wurde.