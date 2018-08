Polizei ermittelt

Explosion zerstört Döner-Imbiss in Leipzig

Ein Polizist steht vor einem Mehrfamilienhaus, in dem sich eine Explosion ereignete: Einen technischen Defekt schließt die Polizei bereits aus. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)

Das Geschäft brannte völlig aus: In Leipzig ist es in einem Imbiss zu einem Unglück gekommen. Noch ist unklar, wie es dazu kommen konnte. Nur einen technischen Defekt schließt die Polizei aus.

Bei einer Explosion in einem Imbiss in einem Leipziger Mehrfamilienhaus ist großer Schaden entstanden. Das Geschäft brannte völlig aus, Trümmer flogen bis zu 25 Meter weit, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte. Die Mieter durften zunächst nicht in ihre Wohnungen.

Zwei Frauen im Alter von 30 und 34 Jahren erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es bei der Explosion in der Nacht zum Sonntag laut Polizei nicht.

Die Mieter seien um 3.15 Uhr durch einen lauten Knall geweckt worden. Die Feuerwehr habe etwa 20 Bewohner des betroffenen und eines benachbarten Hauses in Sicherheit gebracht. Die Mieter des Nachbarhauses konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das betroffene Haus sollte dagegen mindestens bis Montag gesperrt bleiben. Die Bewohner seien bei Verwandten und Nachbarn untergekommen, hieß es.

An der Technik lag es nicht

Die Polizei prüft, ob die Explosion in dem Döner-Imbiss fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurde. Es sei davon auszugehen, dass kein technischer Defekt die Ursache für die Detonation war, sagte ein Polizeisprecher.