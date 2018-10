Mit elf Jahren soll Jordan B. seine schwangere Stiefmutter erschossen haben. Trotz mangelnder Beweise wurde er für die Tat verurteilt. Er ging in Berufung – und wurde sieben Jahre später freigesprochen.

Jordan B. verbrachte sieben Jahre seiner Lebenszeit unschuldig im Gefängnis. Als er gerade mal elf Jahre alt war, verurteilte ihn ein Gericht für den Mord an seiner schwangeren Stiefmutter. Die Justiz-Panne sorgt in den US-Medien für Diskussionen.

Belastende Beweise hatten die Ermittler kaum für die schweren Vorwürfe, berichtete das Magazin "People". Jordans jüngere Halbschwester, sprach von Eifersucht und belastete ihn damit schwer. Auf der Kleidung des Kindes habe man Pulverrückstände gefunden, doch zur Lösung des Falls fehlten zahlreiche Puzzle-Teile. Trotzdem sprach ein Gericht Jordan B. schuldig und schickte ihn ins Gefängnis.

Damals habe er noch gar nicht verstanden, warum er im Gefängnis sei. Das sei ihm erst Jahre später klar geworden, erzählte Jordan in einem Interview mit dem US-Sender "ABC".

Sieben Jahre dauert es, bis ein Berufungsgericht anders entschied: Jordans Schuld sei nicht bewiesen und er sei freizusprechen. Das Urteil – für das Kind und den Vater eine echte Befreiung.



"Ich bin nicht wütend", sagte Jordan B. nun in einem Interview mit dem TV-Sender "ABC". "Ich bin unschuldig. Das ist das Einzige, was die Leute wissen sollen." Sein Vater hatte ihn während der Haft regelmäßig besucht, obwohl das Gefängnis weit vom Wohnort entfernt war. Darunter hätten er und sein Sohn jahrelang gelitten.



After being detained at age 11 for a murder he says he didn’t commit, now 21-year-old Jordan Brown speaks out for the first time to @JujuChangABC TONIGHT on #ABC2020 at 10|9c on @ABC. https://t.co/ZGewRPfd2o pic.twitter.com/mDrkwn4kGo