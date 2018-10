Besucher mussten raus

Movie Park Bottrop schließt nach Bombendrohung

27.10.2018, 11:10 Uhr | job, t-online.de

Ein Fahrgeschäft im Movie Park Bottrop: In dem Freizeitpark gab es am Freitag einen Polizeieinsatz. (Quelle: blickwinkel/McPhoto/Foto Begsteiger/imago)

Ein Anrufer hat vor einer Bombe im Movie Park Bottrop gewarnt. Der Freizeitpark wurde geräumt. Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr hat die Polizei noch nicht gefunden.

Nach einen telefonischen Hinweis auf eine Bedrohung hat die Polizei den Movie Park Bottrop am Freitagabend geräumt. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Alle Besucher mussten den Park verlassen. Wie die "WAZ" berichtet, habe ein Anrufer um 17.15 Uhr von einer Bedrohung durch eine Bombe berichtet. Selbst gedroht habe er nicht, sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung.



Polizei und Parkbetreiber hatten am Abend zunächst nur von der Räumung berichtet, ohne die Gründe zu nennen. Die Besucher müssten den Park "auch aufgrund der aktuellen Wetterlage" geordnet verlassen, schrieb der Freizeitpark in einer ersten Stellungnahme auf Facebook. Es würden keine neuen Gäste mehr eingelassen. Evakuiert werde der Park jedoch nicht, hieß es in dieser Stellungnahme.

*** ACHTUNG *** Liebe Gäste, wir möchten Euch darüber informieren, dass es aktuell zu einem Polizeieinsatz im Movie... Gepostet von Movie Park Germany am Freitag, 26. Oktober 2018

Im Movie Park findet derzeit das "Halloween Horror Festival" statt. Der Park wäre deshalb am heutigen Freitag eigentlich bis 22 Uhr geöffnet gewesen. Zu Spitzenzeiten sollen sich am Freitag rund 11.000 Menschen im Park befunden haben, berichtet die "WAZ".

Bislang hat die Polizei demnach keine Hinweise auf eine tatsächliche Bedrohung in dem Park gefunden. Die Ermittlungen laufen.