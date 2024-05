Ein Politiker der AfD ist bei einem Wahlkampfauftritt im niedersächsischen Nordhorn angegriffen worden. Holger Kühnlenz, der für die Rechtspartei im Landtag von Niedersachsen sitzt, schrieb am Samstagabend auf Facebook: "Heute beim Infostand mit einem Gewalt-Angriff auf mich!" Dazu teilte er Fotos von dem Vorfall in seiner Geburtsstadt

Die Polizei bestätigte den Übergriff, ohne den 63-jährigen Landespolitiker aber namentlich zu nennen. Es habe am Samstag zwischen 8.45 und 9.15 Uhr eine Körperverletzung geben. Ein 29-jähriger Mann sei mit einer bislang unbekannten weiblichen Person zunächst am Wahlkampfstand in einem Boot vorbeigefahren. Dabei hätten sie Eier in Richtung des Standes geworfen – die aber wohl ihr Ziel verfehlten.