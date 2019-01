Rettungsdrama in Spanien

Der erste Tunnel auf dem Weg zu Julen ist fertig

22.01.2019, 07:54 Uhr | dpa, mk

Suche nach dem klinen Julen in Totalán: Diesen Korb wollen die helfer später in den Bohrschacht herablassen. (Quelle: Lorenzo Carnero/dpa)

Die Rettungsarbeiten haben sich immer wieder verzögert, nun melden die Helfer in Totalán einen ersten Erfolg. Ein 60 Meter tiefer, senkrechter Tunnel ist fertig. Als nächstes wird seitwärts gegraben.

Bei der Suche nach dem in einen Brunnenschacht gestürzten zweijährigen Julen in Spanien ist die Bohrung eines senkrechten Parallel-Tunnels abgeschlossen. Wie die Zeitung "El País" und andere spanische Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte im Ort Totalán berichteten, wurde der vertikale Tunnel von 60 Metern Tiefe am späten Montagabend fertiggestellt. Von dessen Grund aus wollen die Helfer einen horizontalen Zugang zu dem Schacht graben, in den der Junge am 13. Januar gestürzt war.

Der Versuch, zu dem kleinen Kind vorzudringen, gestaltet sich nach wie vor extrem schwierig: Das Loch hat einen Durchmesser von nur 25 bis 30 Zentimetern und soll 107 Meter tief sein. Julen wird in 70 bis 80 Metern Tiefe vermutet. Die Bohrung des Zugangs durch teils felsigen Boden dauerte viel länger als zunächst angenommen.

Seit 13. Januar gibt es kein Lebenszeichen

Im nächsten Schritt wollen die Experten nun per Hand einen vier Meter langen horizontalen Tunnel graben, um zu dem Ort zu gelangen, an dem Julen vermutet wird. Berechnungen zufolge könnten sie den Jungen in der Nacht zu Mittwoch bergen. Einen genauen Zeitpunkt könne die Helfer aber nicht nennen.







Von dem Kind gibt es seit dem 13. Januar kein Lebenszeichen. Der Kleine fiel bei einem Ausflug seiner Familie in das Loch. Fachleute versichern, ein vergleichbarer Notfall sei weltweit noch nie dagewesen. Sie versichern weiterhin, dass Julen noch immer am Leben sein könnte.