Polizei ermittelt

Rätsel um blutige Leiche in Wuppertal

18.02.2019, 10:29 Uhr | dpa, jwi

In Wuppertal ist ein Mensch auf offener Straße unter ungeklärten Umständen gestorben. Neben dem Toten habe sich eine größere Blutlache befunden, teilte die Polizei am Montag weiter mit. (Quelle: Holger Battefeld/dpa)

Aus bisher ungeklärter Ursache ist in Wuppertal eine Person auf offener Straße verstorben. Die Gerichtsmedizin hat sich nun dem Fall angenommen.

In Wuppertal ist ein Mensch auf offener Straße unter ungeklärten Umständen gestorben. Neben dem Toten habe sich eine größere Blutlache befunden, teilte die Polizei in NRW am Montag weiter mit. Offenbar kam das Blut aus dem Mund des 19-Jährigen, der laut Polizei aus Afrika stammen soll. Ansonsten sei der Leichnam unversehrt gewesen.



Leichenfund in Wuppertal: Einsatzkräfte gingen von Infektion aus

Feuerwehrleute in hellen Schutzanzügen rückten am Sonntagabend an. "Um die Todesursache zu klären, wurde die Leiche in die Gerichtsmedizin gebracht", sagte ein Sprecher der Polizei. Mehr Einzelheiten gaben die Behörden in der Nacht nicht bekannt. Die Einsatzkräfte gingen zunächst von einer gefährlichen Infektion aus, die sich aber bislang laut Westdeutscher Zeitung nicht erhärtete.

Der Fundort in der Schellenbecker Straße wurde großflächig desinfiziert. Am Montag soll der Leichnam untersucht werden.