Tote bei Hubschrauberabsturz – Milliardär unter Opfern

Beim Absturz eines Hubschraubers auf den Bahamas sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch ein US-Milliardär. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Ein Hubschrauber mit sieben Menschen an Bord ist vor den Bahamas verunglückt. Alle Insassen seien bei dem Absturz in den Atlantik ums Leben gekommen, berichteten US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei der Bahamas.



Unter den Opfern befinde sich auch der US-Milliardär Chris Cline, der durch Kohleförderung zu Reichtum gelangt war, sowie dessen Tochter. Nach Polizeiangaben war der Helikopter, der auf die Firma von Cline registriert ist, auf dem Weg von der Insel Big Grand Cay nach Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida. In der Nähe besitzt der Milliardär ein Haus. Geboren ist Cline in West Virginia.



RIP Peace to one of the greatest if not THE greatest contributor to Marshall University. There will be no one greater to give everything he can to our great University 😞 pic.twitter.com/9GnkiryObb