Tragischer Unfall

Mann ertrinkt bei Heiratsantrag unter Wasser

23.09.2019, 16:01 Uhr | t-online.de, sth

Mit einem Heiratsantrag unter Wasser wollte ein US-Amerikaner seine Freundin überraschen. Doch er überlebte die romantische Geste nicht.

Es sollte unvergesslich werden: Im Urlaub in Tansania wollte Steven W. aus dem US-Bundesstaat Louisiana seiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Dafür mietete er ein Zimmer in einem Unterwasserhotel in Tansania. Doch das überlebte er nicht.

Heiratsantrag im Unterwasserhotel

Die Zimmer in dem Unterwasserhotel auf der Insel Pemba sind verglast, außen schwimmen Fische vorbei. Steven W. stellte im Zimmer eine Kamera auf und richtete sie auf die Scheibe. Dann tauchte er mit einer laminierten Liebesbotschaft und einem Schnorchel in das tiefe Wasserbecken auf der anderen Seite ab.

Die Kamera übertrug den Heiratsantrag per Video live an seine Freundin. Schwimmend, auf der anderen Seite, hielt Steven W. seine Liebesbotschaft hoch: "Ich kann die Luft nicht lang genug anhalten, um dir mitzuteilen, was ich alles an dir liebe", stand auf dem Zettel. Und: "Willst Du mich heiraten?"

"Du bist nie aus diesen Tiefen aufgetaucht"

Doch Stevens Freundin hatte nie die Gelegenheit, "Ja" zu sagen. Ihr Freund tauchte danach nicht mehr auf, wie das Hotel dem US-Sender CNN bestätigte. Warum der Mann den Tauchgang nicht überlebt hat, ist noch nicht klar. Die Behörden ermitteln.







Am Wochenende postete Stevens Freundin das Video zur Erinnerung an ihn auf Facebook. Dazu schrieb sie: "Du bist nie aus diesen Tiefen aufgetaucht, also bekommst du hier meine Antwort: 'Ja! Ja! Eine Million Mal, ja, ich werde dich heiraten!"