Mysteriöse Todesfälle

Hermes-Gelände in Haldensleben: Das ist das Obduktionsergebnis

17.10.2019, 11:21 Uhr | nhr, dpa

Die beiden Männer, die tot auf dem Hermes-Gelände gefunden wurden, sind offenbar eines natürlichen Todes gestorben. Warum sich ein Mitarbeiter zur gleichen Zeit schwer verletzte ist immer noch unklar.

Die Obduktion der beiden Mitarbeiter eines Paketdienstes in Haldensleben hat ergeben, dass die Männer eines natürlichen Todes gestorben sind. Die Untersuchungen in der Rechtsmedizin hätten keine Hinweise auf Vergiftungen ergeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf dem Gelände des Versandzentrums war in der Nacht zum Dienstag zunächst ein Toter entdeckt worden. Der 58-Jährige soll zusammengebrochen und vor Ort gestorben sein. Am Nachmittag wurde dann in Haldensleben in einem Transportfahrzeug von Hermes ein weiterer Mitarbeiter tot gefunden. Der 45-Jährige saß leblos auf dem Fahrersitz.







Auch einen Schwerverletzten soll es in diesem Zusammenhang gegeben haben. Die Hintergründe sind nach wie vor unklar. Die Arbeit auf dem Geländer wurde über Stunden eingestellt.