Nach schwerer Krankheit

Kleinster beweglicher Mann der Welt gestorben

18.01.2020, 09:30 Uhr | dpa

Er galt als der kleinste bewegliche Mann der Welt: Jetzt ist der Nepalese Khagendra Thapa Magar gestorben. Er wurde 28 Jahre alt. Laut Guinness-Buch der Rekorde hält nun ein 27-Jähriger aus Südostasien den Titel.

Der kleinste bewegliche Mann der Welt ist tot. Der 67,08 Zentimeter große Khagendra Thapa Magar aus Nepal starb am Freitag in einem Krankenhaus an einer schweren Lungenentzündung, wie der Vorsitzende seiner Stiftung, Min Bahadur Rana, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Er wurde 28 Jahre alt.

Das Guinness-Buch der Rekorde erklärte Thapa Magar 2010 zunächst zum kleinsten lebenden männlichen Teenager. Später erhielt er den Titel des kleinsten beweglichen Mannes der Welt. Noch kleiner ist derzeit demnach nur der 27 Jahre alte Junrey Balawing aus den Philippinen – er hält den Guinness-Rekord in der Kategorie "kleinster nicht beweglicher Mann" und ist sieben Zentimeter kleiner (59,93 Zentimeter) als Thapa Magar.

Thapa Magars Eltern merkten früh, dass ihr erstgeborener Sohn anders war. "Er war so klein, als er geboren wurde, dass er in deine Handfläche passte und es war sehr schwer ihn zu baden, weil er so klein war", sagte sein Vater Dhan Maya Thapa Magar dem Guinness-Buch der Rekorde. Er hatte demnach eine Form von Zwergenwuchs, "Primordial Dwarfism". Khagendra Thapa Magar lebte mit seinen Eltern in der Stadt Pokhara im Zentrum von Nepal. Sein jüngerer Bruder war normal groß.