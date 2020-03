Uckermark

Spaziergänger entdeckt Babyleiche an Flussufer

23.03.2020, 14:34 Uhr | AFP

An einem Flussufer bei Hohenfelde in der Uckermark ist der Leichnam eines Babys gefunden worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

In Brandenburg ist ein totes Baby gefunden worden. Ein Spaziergänger entdeckte die Leiche am Sonntagnachmittag an einem Flussufer in der Nähe von Hohenfelde im Landkreis Uckermark in Brandenburg. Das teilte die Polizei in Frankfurt an der Oder mit.

Am Montag sollte der Leichnam obduziert werden. Es wurden bereits Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen.