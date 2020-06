Sie beherrscht 15 Rezepte

Achtjährige wird mit Kochvideos zum Internet-Star

02.06.2020, 08:05 Uhr | AFP

In der Corona-Krise ist Moe Myint May Thu zum Internet-Star geworden. Tausende Menschen schauen sich Videos an, in denen das Mädchen leckere Gerichte kocht. Das Besondere: Sie ist erst acht Jahre alt.

Ein achtjähriges Mädchen ist während der Corona-Pandemie in Myanmar mit Online-Kochvideos zu einem kleinen Star geworden. "Es hat Spaß gemacht, während des Lockdowns gemeinsam zu kochen", sagte Moe Myint May Thu der Nachrichtenagentur AFP in der Stadt Rangun. "Ich liebe Kochen." Ein von ihrer Mutter Honey Cho, die selbst Internet-Star ist, Ende April hochgeladenes Kochvideo hatte die Achtjährige zur kleinen Online-Berühmtheit gemacht.

Sie beherrsche die Rezepte von 15 Gerichten – von Fisch-Curry mit Tomate über Schweine-Eintopf, Wels-Suppe bis hin zu scharfen Froschschenkeln, sagte das Mädchen. Auf einem eigenen offiziellen Profil im Online-Dienst Facebook folgten der "Kleinen Köchin" allein in vier Tagen rund 8.000 neue Internet-Nutzer. Eines der Videos mit ihren Kochanleitungen erreichte mehr als 200.000 Klicks.

Leidenschaft zum Beruf machen

Angespornt durch den Internet-Erfolg entwickelten Mutter und Tochter ein kleines Geschäftsmodell: Die "Kleine Köchin" Moe Myint May Thu bietet für umgerechnet rund sieben Euro zubereitete Gerichte an, die sie persönlich ausliefert. Bis zur geplanten Wiedereröffnung der Schulen im August wolle sie mit ihren Kochvideos weitermachen, sagte sie. Später wolle sie ihre Leidenschaft zudem zum Beruf machen.

In Myanmar wurden bislang 228 Corona-Infektionen und sechs Todesfälle bestätigt.