Provinz Shadong

Neun Arbeiter tot in chinesischer Goldmine gefunden

25.01.2021, 15:21 Uhr | ann, t-online

Am Sonntag noch wurden elf Arbeiter aus einer verschütteten Mine in China unter großem Jubel gerettet, am Tag darauf folgt die traurige Nachricht: Neun ihrer Kollegen sind bei dem Unglück gestorben.

Neun Minenarbeiter sind in China in der sogenannten Hushan-Mine in der Provinz Shandong gestorben. Das teilte der Bürgermeister der Stadt Yantai laut "BBC" am Montag mit. Der Eingang zu ihrer Mine brach bereits am 10. Januar ein, die Bergungsarbeiten dauern noch an.



Bergung aus dem Schacht: Ein Teil der Verschütteten konnte gerettet werden, ein Teil starb. (Quelle: Tpg/imago images)



Wochenlange Suchaktion

Erst eine Woche nach dem Einsturz gaben die Verschütteten den Rettungskräften über der Erde laut "BBC" ein Lebenszeichen: Am 17. Januar bemerkte einer der Helfer ein Ziehen an einem Seil. Die Behörden rechneten eigentlich damit, dass die Bergungsarbeiten einige Wochen dauern würden. Eine Verschiebung des Gerölls in der Mine kam den Rettungskräften entgegen.

Rettungskräfte auf dem Weg nach unten: Die Bergung sollte nach Schätzungen noch länger dauern. (Quelle: Tpg/imago images)



Am Sonntag war die Freude dann zunächst groß: Da konnten elf Minenarbeiter noch aus dem Stollen befreit werden – nach über zwei Wochen. Nur einen Tag später dann die schlechte Nachricht: Ihre neun Kollegen überlebten das Unglück nicht.