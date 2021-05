Unglück in Teheran

Schweizer Diplomatin stirbt durch Sturz aus Hochhaus

04.05.2021, 14:11 Uhr | dpa

In Teheran ist eine Schweizer Diplomatin tödlich verunglückt. Sie fiel aus dem 17. Stock eines Hochhauses. Ihre Leiche wurde erst einen Tag später entdeckt.

Eine Diplomatin der Schweizer Botschaft im Iran ist in ihrem Wohnkomplex in der Hauptstadt Teheran tot aufgefunden worden. Die "hochrangige Botschafts-Mitarbeiterin" sei am Montagabend aus dem 17. Stock eines Hochhauses im Norden Teheran gestürzt und dabei ums Leben gekommen, wie ein Sprecher des iranischen Rettungsdienstes der Nachrichtenagentur Isna sagte. Ihre Leiche sei erst am Dienstag von ihrem Hausangestellten im Garten des Wohnkomplexes entdeckt worden. Die Behörden untersuchten die Umstände, die zum Tod der Frau führten.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Bern bestätigte, dass eine Schweizer Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft in Teheran tödlich verunglückt sei. Außenminister Ignazio Cassis spreche der Familie tiefes Beileid aus. Das Ministerium sei in Kontakt mit Angehörigen. Nähere Angaben könne das Ministerium nicht machen.

Laut informierten Quellen handelte es sich um eine 51-jährige Diplomatin in der Abteilung, die die diplomatischen Interessen der USA im Iran vertritt. Nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und den USA vor mehr als 40 Jahren vertritt die Schweiz die Interessen Washingtons in Teheran.