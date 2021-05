Studiokette "Kieser Training"

Fitnessunternehmer Werner Kieser ist tot

20.05.2021, 16:05 Uhr | sle, t-online

Sehr viele Menschen leiden in Deutschland unter Rückenschmerzen. Fitnesstraining kann dabei helfen. Jetzt ist ein Pionier im Bereich Rückentraining gestorben.

Unternehmer Werner Kieser ist im Alter von 80 Jahren am Mittwoch verstorben. Wie das Unternehmen mitteilt, starb der Schweizer an Herzversagen. Noch einen Tag zuvor hatte der am 18. Oktober 1940 in Zürich geborene Kieser in einem seiner Studios trainiert.

1966 eröffnete der gelernte Schreiner und Boxer sein erstes Fitnessstudio in Zürich. Mit seiner Frau Gabriela Kieser lizensierte er inzwischen über 160 Studios in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Seine Studios werben damit besonders gut auf die Rückengesundheit zu achten. "Ein starker Rücken kennt keinen Schmerz", soll er laut Firmenmitteilung gesagt haben.