Migranten in Lastwagen in England entdeckt

02.07.2021, 12:09 Uhr | dpa

Sie hatten schon Probleme, Luft zu bekommen: Die Polizei hat in der Nähe von London zwölf Menschen im Laderaum eines Lastwagens entdeckt. Sie stammen vermutlich aus Äthiopien.

Auf einer Autobahn in England sind im Laderaum eines Lastwagens zwölf mutmaßliche Migranten entdeckt worden. Die Polizei wurde am Donnerstag darüber verständigt, dass Menschen in dem Fahrzeug Probleme hätten, Luft zu bekommen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Polizisten stoppten daraufhin auf der Autobahn M25 nahe der Stadt Chertsey westlich von London mehrere Lastwagen, bis sie auf den richtigen stießen. "Elf Männer und eine Frau, mutmaßliche heimliche Migranten, wurden im Laderaum des Lastwagens gefunden", hieß es von der Polizei.

Dem Sender Sky News zufolge soll es sich bei den Menschen um Flüchtlinge aus Äthiopien handeln. Das Innenministerium bekräftigte gegenüber dem Sender seine harte Linie: "Die Regierung bekämpft illegale Migration und das Leid, das diese oft für gefährdete Menschen anrichtet, indem sie jene abschiebt, die kein Recht haben, in Großbritannien zu sein", so der für Einwanderung zuständige Staatssekretär, Chris Philp.