Vor dem Anschlag in Kabul

Getötete US-Soldatin wiegte ein Baby in ihren Armen

29.08.2021, 12:54 Uhr | dpa

Nicole Gee, US-Soldatin, mit einem Baby in den Armen: Sie starb bei einem Anschlag am Flughafen in Kabul. (Quelle: Sgt. Isaiah Campbell/U.S. Marine Corps/dpa)

"Ich liebe meinen Beruf": Auf einem Bild hält die US-Soldatin Nicole Gee, die in Afghanistan im Einsatz war, ein Baby in den Armen. Doch nur einen Tag später ist die 23-Jährige tot.

Die Marineinfanteristin Nicole Gee hält auf dem Flughafen Kabul schützend ein afghanisches Baby im Arm, wie ein vom US-Verteidigungsministerium verbreitetes Foto zeigt. Bei Instagram postete die 23-jährige Unteroffizierin US-Medien zufolge das gleiche Foto.

Dazu schrieb sie: "Ich liebe meinen Beruf". Wenige Tage später ist die aus dem Bundesstaat Kalifornien stammende Frau tot: Sie war am Flughafen Kabul im Dienst, als sich vor dem Tor des Geländes am Donnerstag ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. Dabei wurden mindestens 183 Zivilisten und 13 US-Soldaten getötet, die an dem Evakuierungseinsatz in Kabul teilnahmen. Gee war eine von ihnen.

Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte die vollen Namen der getöteten Soldaten am Samstag. Gee war demnach einer Einheit der Marineinfanteristen ("Marines") aus dem Bundesstaat North Carolina zugeordnet. Die Särge mit den getöteten Soldatinnen und Soldaten sollten noch am Wochenende auf dem Luftwaffenstützpunkt Dover im Bundesstaat Delaware ankommen, wie das Pentagon mitteilte.