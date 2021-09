20 Meter Absturz

Kletterpartner rettet deutschem Bergsteiger in Österreich das Leben

26.09.2021, 11:58 Uhr | dpa

Glück im Unglück in Österreich: Ein 47-jähriger Deutscher rutscht an einer Felswand 20 Meter ab und verliert das Bewusstsein. Sein Partner kann ihn aber noch am Berg helfen.

Beim Bergsteigen in Österreich ist ein 47 Jahre alter Deutscher von seinem Begleiter aus einer lebensbedrohlichen Lage gerettet worden. Die Männer hatten laut Polizei am Samstag eine Klettertour am Hochwiesler bei Nesselwängle in Tirol unternommen, als sich plötzlich ein Felsstück gelöst habe.

Der 47-Jährige sei rund 20 Meter ins Seil gestürzt und danach bewusstlos geworden. Dem 50 Jahre alten Begleiter gelang es den Angaben zufolge, sich zu dem anderen Bergsteiger abzuseilen, ihn zu fixieren und Erste Hilfe zu leisten. Der Deutsche wurde schließlich vom Rettungshubschrauber geborgen und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.