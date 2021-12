Boot gekentert

Mindestens zehn Migranten ertrinken im Meer vor Malaysia

15.12.2021, 11:28 Uhr | dpa

Drama vor der Küste von Malaysia: Ein Boot mit 60 Migranten an Bord kentert. Mindestens zehn Menschen ertrinken, 29 weitere werden noch vermisst. Die Migranten sollen aus Indonesien stammen.

Vor der Südküste Malaysias ist ein Boot mit 60 Migranten an Bord gekentert. Mindestens zehn Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, 29 weitere würden noch vermisst, berichtete die malaysische Zeitung "The Star" am Mittwoch unter Berufung auf die örtlichen Rettungsdienste. 21 Insassen seien gerettet worden, nach den Vermissten werde gesucht.

Das Schiff war bei Tanjung Balau im Bundesstaat Johor an der Südspitze der Malaiischen Halbinsel gekentert. Die Seeaufsichtsbehörde des südostasiatischen Landes teilte mit, die Migranten seien wahrscheinlich illegal in malaysische Gewässer gefahren. Den Behörden zufolge sollen sie aus Indonesien stammen.