Bei "Weihnachtsziehung"

Drei Lotto-Spieler stauben Millionengewinne ab

27.12.2021, 13:34 Uhr | dpa

Die Ziehung der Lottozahlen am 1. Weihnachtsfeiertag hat gleich drei Menschen in Deutschland einen Millionengewinn beschert. Die freudigen Gewinner kommen aus Baden-Württemberg und dem Saarland.

Ein Tipper aus dem saarländischen Landkreis Saarlouis hat rund 1,5 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Der Spieler habe bei der "Weihnachtsziehung" am Samstag einen Sechser erzielt, teilte die Saarland-Sporttoto GmbH am Montag in Saarbrücken mit.



Den Glückspilz aus dem Saarland erwarte nun ein Gewinn von genau 1.451.521,30 Euro. Damit sei in diesem Jahr der sechzehnte Großgewinn über 100.000 Euro im Saarland zu vermelden, hieß es. Im April und im Mai hatten zwei Tipper aus dem Saarland 3,7 Millionen beziehungsweise knapp zwei Millionen Euro gewonnen.

Zwei weitere Gewinner in Baden-Württemberg

Eine Frau aus dem Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg hat mit den Gewinnzahlen am 1. Weihnachtsfeiertag ebenfalls einen Sechser im Lotto erreicht. Wie Lotto Baden-Württemberg am Montag mitteilte, gewann auch sie etwa 1,45 Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zu 15,5 Millionen.

Und auch für einen Tübinger hat es zu den Weihnachtsgeschenken noch einen Millionengewinn gegeben. Genauer gewann er 2,1 Millionen Euro. Er nahm für fünf Euro an der Glücksspirale teil und darf nun entscheiden, ob er monatlich für 20 Jahre 10.000 Euro ausgezahlt bekommt oder lieber den Sofortbetrag haben möchte.

In Baden-Württemberg konnten sich dieses Jahr 32 Menschen über einen Millionengewinn freuen.