Unglück in den USA

Viele Tote bei Brand in Wohnhausblock

05.01.2022, 16:27 Uhr | t-online, mk

Großeinsatz der Feuerwehr in Philadelphia: Der Brand im Stadtteil Fairmount soll in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) ausgebrochen sein. (Quelle: Alejandro A. Alvarez/dpa)

Das Feuer brach offenbar in den frühen Morgenstunden aus und verbreitete sich schnell: In der US-Metropole Philadelphia sind mindestens 13 Menschen gestorben.

Bei einem Brand in einem Wohnhausblock in der US-Stadt Philadelphia sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Die Polizei bestätigte entsprechende Berichte in verschiedenen US-Medien.

Demnach brach das Feuer im Stadtteil Fairmount am frühen Morgen (Ortszeit) aus bislang ungeklärter Ursache im zweiten Stockwerk des Gebäudes aus. Nach Angaben der Feuerwehr dauerte es 50 Minuten, bis die Flammen unter Kontrolle waren.

Ein Lokaljournalist hat auf Twitter dieses Video von der Unglücksstelle geteilt:



Am Nachmittag wollen die Brandbekämpfer bei einer Pressekonferenz weitere Details bekannt geben.