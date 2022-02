In Nord-Mazedonien

Staatspräsident steht Mädchen mit Down-Syndrom zur Seite

11.02.2022, 23:56 Uhr | t-online, wan

Stevo Pendarovski hält das Mädchen Embla an der Hand, während sie in die Grundschule in Gostivar gehen. (Quelle: Büro des Staatspräsidenten)