Fallschirmjäger filmten sich bei Orgie in Kaserne

Skandal beim britischen Milit√§r: Soldaten sollen in ihrer Kaserne eine Orgie veranstaltet und sich dabei gefilmt haben. Jetzt gelangten die Aufnahmen an die √Ėffentlichkeit ‚Äď Ermittlungen sollen folgen.

Videomaterial aus einer Kaserne in Colchester sorgt f√ľr √Ąrger beim britischen Milit√§r: Dutzende britische Fallschirmj√§ger sollen darauf halbnackt zu sehen sein. Einige von ihnen haben demnach Sex mit einer rothaarigen Frau, Dutzende weitere sollen dabei zuschauen. Ein Soldat der Eliteeinheit, so berichtet es "The Sun", salutierte w√§hrenddessen vor der Kamera.