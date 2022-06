Positiv auf Corona getestet So geht es Baerbock in Pakistan Von dpa Aktualisiert am 08.06.2022 - 08:59 Uhr Lesedauer: 1 Min. Annalena Baerbock in Islamabad: Die Bundesau├čenministerin wollte neben Pakistan noch die T├╝rkei und Griechenland besuchen. (Quelle: Felix Zahn/photothek.net/imago-images-bilder)

Eigentlich wollte Au├čenministerin Baerbock dienstlich mehrere Staaten besuchen, doch dann wurde sie positiv auf Corona getestet. Nun hat sie deutliche Symptome entwickelt.

Au├čenministerin Annalena Baerbock hat nach ihrer Infektion mit dem Coronavirus w├Ąhrend eines Besuchs in Pakistan klare Erkrankungsanzeichen entwickelt. Aus Delegationskreisen hie├č es, die Gr├╝nen-Politikerin habe seit Dienstagabend "deutliche Grippesymptome". Baerbock ist derzeit noch in der Hauptstadt Islamabad und wollte noch im Laufe des Tages an Bord eines Regierungsflugzeugs nach Berlin zur├╝ckkehren.

Die 41-J├Ąhrige werde den Flug isoliert in einer gesonderten Kabine verbringen, hie├č es. In dem Airbus A319 der Flugbereitschaft der Luftwaffe bestehe die M├Âglichkeit, dass Baerbock den Flug vollst├Ąndig in Isolation verbringe. Weitere Infektionen in ihrer Delegation wurden zun├Ąchst nicht bekannt.