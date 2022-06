"Sonny" Barger (✝83): Gründungsmitglied der Hells Angels ist tot

Aktualisiert am 30.06.2022 - 18:19 Uhr

Aktualisiert am 30.06.2022 - 18:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ralph Hubert Barger, GrĂŒndungsmitglied des Rockerclubs "Hells Angels" in Kalifornien , ist tot. Er sei im Alter von 83 Jahren an einem Krebsleiden gestorben, heißt es auf dem Facebook-Profil des US-Amerikaners. "Wenn Sie diese Nachricht lesen, werden Sie wissen, dass ich nicht mehr da bin. Ich habe darum gebeten, dass diese Nachricht sofort nach meinem Ableben veröffentlicht wird", heißt es dort.

Barger, genannt "Sonny", wurde 1938 in Kalifornien geboren. Nachdem Barger wegen DokumentenfĂ€lschung aus dem US-MilitĂ€r entlassen wurde, war er 1957 an der GrĂŒndung des Motorradclubs "Hells Angels" in Oakland beteiligt. Über das GrĂŒndungsjahr der internationalen Organisation, die sogenannte "Chapter" (Abteilungen) auf der ganzen Welt umfasst, gibt es unterschiedliche Angaben.