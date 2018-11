Zu groß für den Schlachter – Ochse "Knickers" darf auf dem Hof alt werden

Knickers überragt die anderen Rinder in seiner Herde im ländlichen Westaustralien. Der sanfte Riese bringt ein Gewicht von rund 1.400 Kilo auf die Wage – und ist fast zwei Meter hoch. Seine Größe hat dem Tier nun das Leben gerettet.

Mit rund 1.400 Kilo Gewicht und 1,94 Meter Höhe gilt der siebenjährige Knickers als das größte Rindvieh Australiens – und liegt deutlich über dem Durchschnitt seiner Rasse. Der Ochse – ein Holsteiner Friesian – ist außerdem zu groß für die Schlachter. Die wollten das kastrierte Männchen bei einer Auktion aufgrund seiner Größe nicht kaufen, sagte sein Besitzer Geoff Pearson dem australischen Sender ABC. "Einige seiner Kumpel" seien schon geschlachtet worden – aber Knickers sei eben ein ganz besonderes Tier.

An enormous steer in Western Australia is making headlines. At 194cm 'Knickers' is the largest in his category in Australia. Story: https://t.co/ZI472MBUU4 #7News pic.twitter.com/MDEMwEbD8R