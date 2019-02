Kein Happy-End

Kuh flieht vor Metzger: Hubschrauber jagt das Tier

15.02.2019, 17:49 Uhr | AFP, t-online.de

Eine Kuh ist in Baden-Württemberg dem Metzger entwischt. Nach der Flucht beginnt die Jagd auf das Tier. Für die Kuh endet sie tödlich.



Einen größeren Polizeieinsatz hat in Villingen-Schwenningen eine vor dem Metzger geflohene Kuh ausgelöst. Das Tier entkam beim Entladen auf dem Hof der Metzgerei, wie die Polizei in Villingen mitteilte. An der Suche nach dem Tier sei auch ein Polizeihubschrauber beteiligt gewesen, der die Verfolgung aufnahm.









Die Kuh wurde demnach schließlich an einer Landesstraße entdeckt. Letztlich habe ein Jäger die geflohene Kuh erlegen müssen, erklärte die Polizei.