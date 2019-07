Tiger flieht vor Fluten in ein Haus – und legt sich hin

Indien leidet derzeit an den Folgen des Monsuns. Auch Tiere sind betroffen: Ein Tiger suchte nach der Überschwemmung seines Nationalparks Zuflucht in einem Wohnhaus.

Ein Tiger ist in Indien vor den Monsun-Überschwemmungen in ein Haus geflüchtet. Dort legte er sich in ein Bett, wie die Naturschutzorganisation Wildlife Trust of India mit einem Foto auf Twitter mitteilte. Der Kaziranga-Nationalpark, wo das Tier gewöhnlicherweise lebt, steht derzeit fast gänzlich unter Wasser.

Our vet @samshulwildvet is on a mission to tranquilise this #tiger to get him out of bed!