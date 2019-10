Verstümmelt?

Kopflose Würgeschlange vor Garage gefunden

29.10.2019, 10:51 Uhr | dpa , AFP

In Niedersachsen ist eine tote, kopflose Python in der Einfahrt einer Garage entdeckt worden. Die Polizei hat bereits eine Vermutung, wie die Schlange ums Leben kam.

Eine Frau hat in der Nähe von Celle eine tote Würgeschlange in ihrer Garageneinfahrt gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckte die 32-Jährige in Nienhagen die kopflose Albino-Python am Montagabend und alarmierte die Polizei. Das Tier war etwa 1,10 Meter lang.





Die Beamten vermuten, dass ein anderes Tier der Würgeschlange den Kopf abgebissen hat. Es blieb unklar, woher die Schlange kam.