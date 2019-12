Aufregung in Florida

Hai stößt Siebenjährigen von Surfbrett

03.12.2019, 10:10 Uhr | aj , t-online.de

Wilde Begegnung für einen siebenjährigen Jungen: Im US-Bundesstaat Florida hat ein Hai ein Kind von seinem Surfbrett gestoßen. Sein Vater hielt den Vorfall sogar in einem Video fest.

Ein siebenjähriger Junge wurde beim Surfen am New Smyrna Beach in Orlando im US-Bundesstaat Florida mit voller Wucht von seinem Surfbrett geschmettert. Erst als die Familie sich GoPro-Aufnahmen von dem Vorfall anschaute, stellte der Junge fest, dass ihn ein Hai von dem Brett gestoßen hatte.

"Es war fast 80 Grad, sonnig und die Wellen waren gut", erzählte Shaun Moore, der Vater des Jungen, dem US-Nachrichtensender CNN. "Der Strand war überfüllt und es waren eine Menge Surfer unterwegs." Die beiden seien gemeinsam ins Wasser gegangen. Der siebenjährige Chandler Moore surfe schon seit seinem vierten Lebensjahr, wie der Vater weiter erklärte.

Video sorgt auf Twitter für Aufsehen

An Chandlers Surfbrett sei eine GoPro-Kamera befestigt gewesen. Das Video von dem Wellenritt, das der Vater auf Twitter veröffentlichte, zeigt, wie der Siebenjährige zunächst gekonnt auf dem Brett balanciert, bis er dann schließlich ins Wasser gestoßen wird. Auch zu sehen: die Schwanzflosse eines sogenannten Kleinen Schwarzspitzenhais.

"Ich dachte, was mich getroffen hat, war nur ein Fisch", sagte Chandler bei CNN. Erst als er die Aufnahmen gesehen habe, sei ihm klargeworden, dass es sogar ein Haifisch gewesen war. Dem Bericht zufolge seien Kleine Schwarzspitzenhaie vor der Küste von New Smyrna Beach allerdings keine Seltenheit.









Chandler Moore wurde bei dem Vorfall weder gebissen noch verletzt. Wie CNN berichtete, erzählte er seinen Schulkameraden später stolz von seiner wilden Begegnung. Surfen wolle er auf jeden Fall weiterhin.