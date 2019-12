Raubtier in Dithmarschen

Kindergarten zieht aus Angst vor Wolf um

20.12.2019, 15:11 Uhr | dpa

Im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein streift derzeit ein aggressiver Wolf umher, der bereits mehrere Schafe gerissen haben soll. Ein Waldkindergarten bezieht deswegen nun zur Sicherheit ein Ausweichquartier.

Die Angst vor dem Wolf hat in Schleswig-Holstein zur Räumung eines Kindergartens geführt. Der "Waldkindergarten Christanslust" in der Gemeinde Quickborn (Dithmarschen) ist vorübergehend in ein Ausweichquartier gezogen, wie Udo Neumann von der Johanniter Unfallhilfe am Freitag sagte. Hintergrund war ein Hinweis der Amtsgemeinde am Mittwoch, dass sich in der Gegend ein aggressiver Wolf aufhalte. Zuvor hatten die "Dithmarscher Landeszeitung" und die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Der Wolf "GW1430m" soll bereits mehrere Schafe gerissen haben. "Wir haben nur präventiv entschieden, wenn der Wolf wirklich so aggressiv sein sollte, dass wir jetzt die Kinder für zwei Tage ins Ausweichquartier nehmen", sagte Neumann. "Am Freitag beginnen die Weihnachtsferien. Wir gehen davon aus, dass wir danach im Januar wieder in den Wald Christians Lust zurückgehen können."

In der Wald-Kita werden den Angaben zufolge 18 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren in der freien Natur betreut. Die Aktivitäten im Freien finden bei jedem Wetter statt. Von der Maßnahme betroffen ist nur die Hälfte der Kinder, da die anderen bereits in den Weihnachtsferien sind, wie Neumann sagte.