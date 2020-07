Nur noch 1.000 Tiere weltweit

Mann tötet seltenen Berggorilla in Uganda – Haftstrafe

30.07.2020, 15:13 Uhr | dpa

Ein Berggorilla in Uganda: Die Tierart ist vom Aussterben bedroht. (Symbolbild) (Quelle: Design Pics/imago images)

Wegen der Corona-Pandemie hat die Wilderei in vielen Ländern Afrikas zugenommen. In Uganda ist nun ein Mann zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden, weil er einen Berggorilla getötet hat.

Ein Mann in Uganda ist wegen der Tötung eines seltenen Berggorillas zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das 25 Jahre alte Tier, genannt Rafiki, wurde im Juni im Bwindi-Regenwald im Südwesten Ugandas mit tiefen Speer-Wunden tot aufgefunden. Daraufhin seien vier mutmaßliche Wilderer festgenommen worden, teilte die ugandische Wildschutzbehörde UWA mit.

Sie hätten mutmaßlich neben dem Gorilla auch ein Buschschwein und eine Antilope getötet. Drei der Männer stritten die Taten ab, aber einer bekannte sich schuldig, wie die Wildschutzbehörde mitteilte. Ein Gericht hat ihn demnach zu elf Jahren Haft verurteilt. Der Prozess gegen die anderen drei laufe noch. "Wir freuen uns, dass Gerechtigkeit hergestellt wurde", sagte Bashir Hangi, ein Sprecher der UWA. Das Urteil werde anderen Wilderern zeigen, dass die Gesetze einen einholen können.

Wilderei während Corona-Pandemie angestiegen

Die Wilderei in Uganda und anderen Ländern Afrikas ist Experten zufolge seit Beginn der Corona-Krise angestiegen. Wegen der Pandemie wurden weltweit Flüge eingestellt und Grenzen geschlossen, somit bleiben die für den Tierschutz extrem wichtigen Tourismuseinnahmen weg. Zudem haben in Uganda und anderswo viele Menschen wegen der Corona-Maßnahmen die Städte verlassen und sind in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt, wo es wenig Arbeit gibt. Die Menschen wildern dann oftmals wegen des Fleisches der Tiere, nicht primär wegen des Wertes eines Tiers oder eines Körperteils, wie etwa Nashorn-Horn.

Berggorillas sind stark bedroht, es gibt nur noch rund 1.000 Tiere auf der Erde. Sie leben nur in Uganda, Ruanda und dem Kongo. Die Population hatte sich laut der Weltnaturschutzunion (IUCN) in den vergangenen Jahren allerdings etwas erholt.