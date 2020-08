Hof in Bayern

Dackel sitzt in überhitztem Auto fest

01.08.2020, 10:40 Uhr | t-online.de

Ein Dackel (Symbolbild): In Hof hat eine Frau ihren Hund im Auto gelassen, das in der prallen Sonne stand. (Quelle: imago images)

Eine 66-Jährige lässt ihren Hund im Auto, als die Sonne darauf brennt. Eine Passantin alarmiert die Polizei. Als die Hundehalterin zurückkommt, wird es unschön im bayrischen Hof.

Eine 66 Jahre alte Frau hat im bayrischen Hof ihren Hund bei großer Hitze im Auto zurückgelassen. Das teilte die Polizei der "Frankenpost" zufolge mit. Eine 30-Jährige meldete sich demnach am Freitagnachmittag in Sorge bei der Polizei, weil sie den kleinen Dackel im Auto auf einem Parkplatz entdeckt hatte – in der prallen Sonne.

Noch bevor die Beamten eintrafen, kam es zum handfesten Streit. Als die Hundehalterin zurückkam, reagierte sie laut Bericht aggressiv auf die 30-Jährige. Sie habe ihr das Handy aus der Hand schlagen wollen, sie in den Oberarm gezwickt und beleidigt.

Die Polizei ermittelt gegen die Hundehalterin wegen Körperverletzung und Beleidigung. Der Dackel überstand den Vorfall unbeschadet.