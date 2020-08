Trauriger Fund

Gruppe von Walen strandet an irischer Küste

20.08.2020, 00:03 Uhr | dpa

Sieben Entenwale sind an einem Strand im Norden Irlands angeschwemmt worden. Nur einer der Meeressäuger überlebte. Normalerweise meiden die Tiere die Küste.

Gleich sieben große Wale sind an der irischen Küste angeschwemmt worden, sechs von ihnen verendeten qualvoll am Strand. Nur einer der Nördlichen Entenwale lebte am frühen Mittwochabend noch, wie der Nachrichtensender Sky News berichtete.

Normalerweise leben die Tiere, die eine kurze, delfinartige Schnauze haben, auf dem offenen Meer und meiden die Küsten. Unklar war die Ursache für die Strandungen in der Nähe des Dorfs Rossnowlagh im Norden Irlands. Nördliche Entenwale können bis zu zehn Meter lang werden.