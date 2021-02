Mitten in der Stadt

Verletztes Wildschwein macht Heidelberg unsicher

07.02.2021, 20:07 Uhr | AFP

In der Heidelberger Innenstadt hat ein verletztes Wildschwein für Aufregung gesorgt. Die Polizei konnte das Tier zwar zunächst einfangen – für das Wildschwein nahm die Geschichte trotzdem kein gutes Ende.

Ein verletztes Wildschwein hat in Heidelberg für Aufregung gesorgt. Passanten sichteten das Tier am Samstagnachmittag auf einem Platz im Stadtteil Rohrbach inmitten von Häusern, wie die Polizei am Sonntag in Mannheim mitteilte. Die Passanten verständigten die Polizei und konnten das Wildschwein schließlich auf einem Schulgelände einsperren.

Das verletzte Tier wurde zunächst betäubt und von einer Tierärztin untersucht. Dabei erwiesen sich seine womöglich beim Durchstreifen der Umgebung entstandenen Verletzungen als so schwer, dass das Wildschwein getötet werden musste.