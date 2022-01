In Nordrhein-Westfalen

Freilaufende Kuh attackiert Streifenwagen

09.01.2022, 13:13 Uhr | AFP

Eine Kuh auf der Weide (Symbolbild): In Nordrhein-Westfalen machte ein solches Tier der Polizei zu schaffen. (Quelle: Norbert Neetz/imago images)

Eine freilaufende Kuh ist in Nordrhein-Westfalen auf ein Polizeiauto losgegangen, auch die Motorhaube des Wagens blieb nicht verschont. Ein Tierarzt konnte das Tier schließlich stoppen.

Eine freilaufende Kuh hat in Nordrhein-Westfalen einen Polizeiwagen demoliert. Das angriffslustige Tier zerstörte in der Nacht zum Sonntag einen Scheinwerfer des Streifenwagens und hinterließ eine eingedrückte Motorhaube sowie diverse weitere Blechschäden, wie die Polizei in Bonn mitteilte. Alle weiteren Versuche, das Tier einzufangen, scheiterten zunächst.

Zwar ließ sich die Kuh auf eine Weide treiben, aber weiterhin nicht einfangen. Als ein Tierarzt mit einem Betäubungsgewehr anrückte, floh das Tier in den angrenzenden Wald.



Erst vier Stunden nach der Attacke auf den Polizeiwagen wurde die Kuh auf einer Straße im Rhein-Sieg-Kreis gesichtet, wo der Tierarzt seine Betäubungspfeile abschoss. Nach dem dritten Treffer legte sich die Kuh laut Polizei dann müde in den Straßengraben, wo sie vom Besitzer "mit schwerem Gerät abgeholt" und zurück in den Stall gebracht wurde.