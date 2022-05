Puma greift neunjÀhriges MÀdchen an

Auf einem Campingausflug ist eine NeunjĂ€hrige in den USA von einer wilden Raubkatze verletzt worden. Die Angehörigen sammeln nun Spenden, um die Behandlungskosten fĂŒr das Kind zu bezahlen.

Im US-Bundesstaat Washington im Nordwesten des Landes ist ein neunjÀhriges MÀdchen von einem Puma angegriffen und verletzt worden. Das Kind war laut seinem Onkel mit der Familie auf einem Campingausflug, als das Tier am Samstagmorgen angriff. Das MÀdchen namens Lily habe "zahlreiche Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht" erlitten. Am Montag sei sie aus dem Koma erwacht.