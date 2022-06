Geologen des Yukon Geological Survey und der University of Calgary gehen davon aus, dass das Mammutkalb w├Ąhrend der Eiszeit ÔÇô also vor mehr als 30.000 Jahren ÔÇô gestorben ist und im Permafrostboden eingefroren wurde. Der Fund gebe einen Einblick in eine Zeit, in der das Tier zusammen mit Wildpferden, H├Âhlenl├Âwen und riesigen Steppenbisons im Yukon gelebt habe, schreibt die Regierung.